Комментатор Черданцев нелестно отозвался о Бельгии перед четвертьфиналом Евро с Италией
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После матча 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия (1:0) комментатор Георгий Черданцев раскритиковал игру бельгийцев. В 1/4 финала Бельгия сыграет с Италией.
Ни в коем случае не допустить это говнище в полуфинал! Италия, порвать вафлю!!!— Cherdantsev (@cherdantsev) June 27, 2021
«Ни в коем случае не допустить это говнище в полуфинал! Италия, порвать вафлю!!!» — написал Черданцев в Twitter.
Единственный мяч в этой игре забил Торган Азар.
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