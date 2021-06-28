Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Комментатор Черданцев нелестно отозвался о Бельгии перед четвертьфиналом Евро с Италией

00:58
Георгий Черданцев. Фото Никита Успенский.
Георгий Черданцев. Фото Никита Успенский.
Теги:

После матча 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия (1:0) комментатор Георгий Черданцев раскритиковал игру бельгийцев. В 1/4 финала Бельгия сыграет с Италией.

«Ни в коем случае не допустить это говнище в полуфинал! Италия, порвать вафлю!!!» — написал Черданцев в Twitter.

Единственный мяч в этой игре забил Торган Азар.

Бельгия — Португалия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 87
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Бельгия или Италия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
Виновницу массового завала на гонке "Тур де Франс" объявили в розыск
Какие знаки зодиака с возрастом только молодеют
ДНР подавила огневую позицию ВСУ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля