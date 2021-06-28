Комментатор Черданцев нелестно отозвался о Бельгии перед четвертьфиналом Евро с Италией

После матча 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия (1:0) комментатор Георгий Черданцев раскритиковал игру бельгийцев. В 1/4 финала Бельгия сыграет с Италией.

Ни в коем случае не допустить это говнище в полуфинал! Италия, порвать вафлю!!! — Cherdantsev (@cherdantsev) June 27, 2021

«Ни в коем случае не допустить это говнище в полуфинал! Италия, порвать вафлю!!!» — написал Черданцев в Twitter.

Единственный мяч в этой игре забил Торган Азар.