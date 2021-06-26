Ничего необычного: просто командное фото Уэльса перед матчем с Данией

Сборная Уэльса очень странно располагается на командных фотографиях перед матчами. Они делают асимметричные снимки и оставляют на верхнем ряду трех или четырех футболистов вместо привычных шести.

Игроки сборной Уэльса не стали изменять своей традиции и перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы против Дании. Стоять остались только четыре футболиста, тогда как остальные семь присели на карточки.

Футболисты сборной Дании не стали следовать этой странной моде и расположились в классическом варианте.