Ничего необычного: просто командное фото Уэльса перед матчем с Данией
Сборная Уэльса очень странно располагается на командных фотографиях перед матчами. Они делают асимметричные снимки и оставляют на верхнем ряду трех или четырех футболистов вместо привычных шести.
Игроки сборной Уэльса не стали изменять своей традиции и перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы против Дании. Стоять остались только четыре футболиста, тогда как остальные семь присели на карточки.
Футболисты сборной Дании не стали следовать этой странной моде и расположились в классическом варианте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю