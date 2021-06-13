На польском ТВ поставили флаг России сборной Украины
На польском телевидении допустили ошибку во время анонса сегодняшних матчей чемпионата Европы.
В списке встреч оставили флаги сборных, которые играли вчера, а изменили только названия команд.
Так, вместо значка флага сборной Украины поставили флаг России, а вместо голландского флага стоит бельгийский.
Также свои флаги не получили национальные команды сегодняшних матчей: Англия — Хорватия, Австрия — Северная Македония.
Напомним, вчера, 12 июня, Россия проиграла Бельгии со счетом 0:3.
Свой стартовый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет сегодня, 13 июня, против Голландии. Игра в Амстердаме начнется в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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