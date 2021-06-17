«Украина героически отбилась от дедушки Пандева». Реакция россиян и украинцев на матч Украины с Македонией

Сборная Украины в матче второго тура группового Евро-2020 победила команду Северной Македонии (2:1).

В составе победителей отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Единственный гол у македонцев забил Эзган Алиоски.

Пользователи Twitter отреагировали на победу сборной Украины.

ZelenovZ: «Да, Украина героически отбилась от дедушки Пандева. Вот бы Россия так играла! Учись, Стас».

UtkaD: «Как же отскочила Украина. Просто рофл. Македония, снимаю шляпу. Вы красавцы!»

Во втором тайме, конечно, повеселее задвигались) https://t.co/ViWz4jyXaW — Константин Генич (@GenichK) June 17, 2021

alexflex777: «Украина еле-еле обыграла Македонию. Счет — 2-1».

hiloriii: «Посмотрели футбол. Украина выиграла, но мы все равно с родителями и дедушкой накапали себе валерьянки, потому что невыносимо напряженный матч».