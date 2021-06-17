«Украина героически отбилась от дедушки Пандева». Реакция россиян и украинцев на матч Украины с Македонией
18:15
Сборная Украины в матче второго тура группового Евро-2020 победила команду Северной Македонии (2:1).
В составе победителей отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Единственный гол у македонцев забил Эзган Алиоски.
Пользователи Twitter отреагировали на победу сборной Украины.
ZelenovZ: «Да, Украина героически отбилась от дедушки Пандева. Вот бы Россия так играла! Учись, Стас».
UtkaD: «Как же отскочила Украина. Просто рофл. Македония, снимаю шляпу. Вы красавцы!»
alexflex777: «Украина еле-еле обыграла Македонию. Счет — 2-1».
hiloriii: «Посмотрели футбол. Украина выиграла, но мы все равно с родителями и дедушкой накапали себе валерьянки, потому что невыносимо напряженный матч».
Результаты опроса
проголосовало: 31146Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Франция
27.6%
Англия
5.9%
Бельгия
14.8%
Испания
3.2%
Германия
12.0%
Италия
16.4%
Португалия
3.7%
Нидерланды
1.9%
Россия (а почему бы нет?)
12.4%
Другой вариант (напишу в комментариях)
2.1%
Читайте также
1
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю