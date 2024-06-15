Мюллер поднялся на третье место по количеству матчей за сборную Германии

В пятницу, 14 июня, сборная Германии разгромила национальную команду Шотландии со счетом 5:1 в матче группового этапа чемпионата Европы-2024.

На 74-й минуте полузащитник «Баварии» Томас Мюллер вышел на замену вместо своего одноклубника Джамала Мусиалы. Для 34-летнего футболиста эта игра стала 130-й в футболке национальной команды.

Мюллер поднялся на третье место по количеству сыгранных матчей за сборную Германии. Больше него отыграли лишь лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе (136) и Лотар Маттеус (150).

В следующем матче команда Юлиана Нагельсмана сыграет против Швейцарии 23 июня.