Министр внутренних дел Баварии прокомментировал инцидент с парапланом перед матчем Германия - Франция

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн высказался о происшествии с участием парапланериста перед началом матча чемпионата Европы между сборной Франции и Германии (1:0).

«На время чемпионата Европы над стадионом в Мюнхене объявлен полный запрет на полеты. Полагаю, что в Greenpeace это знали. Из-за того, что на параплане было написано Greenpeace, снайперы не стали стрелять. Если бы полиция пришла к выводу, что это террористическое нападение, тогда пилоту, возможно, пришлось бы заплатить за это действие своей жизнью», - приводит Bild слова Херрманна.

Перед началом матча на поле упал парапланерист экологической организации Greenpeace, в результате чего несколько человек попали в больницу. На параплане активиста было послание: «Уберите нефть», адресованное компании Volkswagen - одному из главных спонсоров Евро-2020.