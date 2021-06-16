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Судейство

Финляндия — Россия: Баринов ошибочно избежал удаления

17:21
16 июня. Санкт-Петербург. Дмитрий Баринов (слева). Фото Reuters
16 июня. Санкт-Петербург. Дмитрий Баринов (слева). Фото Reuters
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На 40-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Финляндия — Россия арбитр Данни Маккели снова допустил ошибку, простив Дмитрия Баринова. Тот попал рукой в лицо Теему Пукки и мог получить вторую желтую карточку. Но судья не применил к нему никаких дисциплинарных санкций.

Так, напомню, произошло и на 11-й минуте, когда Маккели допустил ошибку, вообще не зафиксировав фол Баринова. Тот в единоборстве с Гленом Камара наступил шипами на ногу соперника. Игрок финской сборной избежал перелома, а наш футболист — желтой карточки. Будь удар сильнее, а действия Баринова агрессивнее, можно было говорить даже об удалении.

Финляндия — Россия

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