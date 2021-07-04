Между Паваром и Погба возник конфликт по ходу матча против Швейцарии

Сборная Франции вылетела с чемпионата Европы уже на стадии 1/8 финала, проиграв Швейцарии по пенальти.

По информации Le Parisien во время игры против Швейцарии Рафаэль Варан обратился к Полю Погба и сказал: «Павар думает, что ты недостаточно отрабатываешь в обороне». После этого Погба подошел к Павару и попросил его объясниться, в ответ на то Бенжамен просто оскорбил Поля.

Ранее появилась информация, что между нападающими сборной Франции Кильянном Мбаппе и Антуаном Гризманном также имеются разногласия. Со стороны Мбаппе присутствует зависть к влиятельности Гризманна в национальной команде.