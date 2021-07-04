Между Паваром и Погба возник конфликт по ходу матча против Швейцарии
13:06
Сборная Франции вылетела с чемпионата Европы уже на стадии 1/8 финала, проиграв Швейцарии по пенальти.
По информации Le Parisien во время игры против Швейцарии Рафаэль Варан обратился к Полю Погба и сказал: «Павар думает, что ты недостаточно отрабатываешь в обороне». После этого Погба подошел к Павару и попросил его объясниться, в ответ на то Бенжамен просто оскорбил Поля.
Ранее появилась информация, что между нападающими сборной Франции Кильянном Мбаппе и Антуаном Гризманном также имеются разногласия. Со стороны Мбаппе присутствует зависть к влиятельности Гризманна в национальной команде.
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