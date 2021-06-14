Мбаппе удивлен словам Грихманна о пенальтистах в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе заявил, что в команде нет иерархии исполнителей пенальти. Во время подготовки к Евро-2020 Карим Бензема не реализовал одиннадцатиметровый в игре с Уэльсом (3:0).

Ранее Антуан Гризманн в интервью L'Equipe рассказал, что в сборной Франции определены пенальтисты.

«Не знаю. Я слышал, что Гризи говорил об этом, но тренер ничего такого не сообщал. Может, меня там просто не было (улыбается), но пока нет иерархии. Возможно, тренер ее установит, а пока нет. Посмотрим», — цитирует L'Equipe Мбаппе.

Напомним, после матча с Болгарией у нападающего «ПСЖ» возник конлфикт с партнером по сборной Оливье Жиру. Игрок «Челси» остался недоволен действиями своих партнеров, посчитав, что на него мало играли. Это разозлило Мбаппе, после чего у них возникло недопонимание на тренировках.