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Мбаппе обиделся на Жиру накануне старта Евро-2020

03:26
Кильян Мбаппе и Оливье Жиру. Фото AFP
Кильян Мбаппе и Оливье Жиру. Фото AFP
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Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе недоволен поведением партнера по команде Оливье Жиру. Он был разочарован словами игрока «Челси», который во вторник вечером после матча против Болгарии (3:0) раскритиковал сокомандников.

На тренировке в четверг, нападающий «Пари Сен-Жермен» держал лицо опущенным и мало разговаривал с товарищами по команде, сообщает RMC. Заметив недопонимание, Жиру во второй тренировке хотел поговорить с Мбаппе, чтобы попытаться прояснить ситуацию. Он сказал, что его слова немного вышли за рамки его мыслей.

Таким образом, Жиру признал, что допустил ошибку, но Мбаппе продолжал демонстрировать свое недовольство во время тренировки, выглядя угрюмым и замкнутым. Также он не стал откликаться на похвалу Жиру за две голевые передачи в двусторонке, когда тот подошел обняться.

Главный тренер Дидье Дешам после занятия поговорил с обоими игроками по отдельности, а затем со всей командой, чтобы все понимали необходимость двигаться дальше.

Сборная Франция продолжает подготовку к Евро-2020. На турнире команда Дидье Дешама сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии.

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Евгений Козинов все материалы автора
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