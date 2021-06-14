Американская теннисистка Кенин поддерживала сборную Голландии в матче против Украины

Американская теннисистка София Кенин посетила матч чемпионата Европы по футболу между Голландией и Украиной в Амстердаме (3:2).

22-летняя уроженка Москвы при этом поддерживала голландцев, о чем она сообщила в сторис Instagram.

Сторис Софии Кенин. Фото Instagram

Победительница Australian Open-2020 Кенин в четвертом раунде Roland Garros уступила гречанке Марии Саккари 1:6, 3:6.

После первого тура Австрия и Голландия имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе. Украинцы и македонцы не набрали очков.

В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, Голландия встретится с Австрией.