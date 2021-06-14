Пети назвал Мбаппе карикатурой на Неймара

Экс-полузащитник сборной Франции, а ныне консультант RMC Эмманюэль Пети рассказал, что его очень раздражает поведение нападающего Кильяна Мбаппе. Игрок «ПСЖ» недавно стал участником конфликта с Оливье Жиру.

Во время прямого эфира матча Евро-2020 Англия — Хорватия (1:0) Пети высказал недовольство 10-м номером сборной Франции, которую он считает карикатурой на Неймара.

«Когда дела идут не так, как Мбаппе хочет, он часто раздражается. Это немного напоминает мне Неймара из «Пари-Сен-Жермен». Я нахожу его поведение утомительным, оно меня раздражает», — сказал Пети.

Напомним, что Жиру остался недоволен действиями своих партнеров после матча со сборной Болгарии (3:0). Опытный француз посчитал, что на него мало играли, это разозлило одного из лидеров сборной Франции Кильяна Мбаппе.