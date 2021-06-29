Мбаппе извинился за свой промах в 1/8 финала Евро-2020

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе обратился к болельщикам после поражения от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020. Мбаппе не реализовал решающий пенальти в серии одиннадцатиметровых (3:3, 4-5).

«Очень сложно перевернуть страницу. Огромная печаль после этого вылета, мы не смогли достичь своей цели. Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но не смог. Уснуть будет сложно, но, к сожалению, я так люблю именно взлеты и падения этого вида спорта», — написал Мбаппе в Instagram.

Он также добавил: «Знаю, что наши фанаты были разочарованы, но я все же хотел бы поблагодарить вас за поддержку и за то, что вы всегда в нас верили. Самое главное — стать еще сильнее к ближайшее время. Поздравления и удачи сборной Швейцарии».

Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов проведено не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Соперником Швейцарии по 1/4 финала будет Испания (2 июля, Санкт-Петербург).