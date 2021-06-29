Пеле поддержал Мбаппе, не забившего пенальти в 1/8 финала Евро-2020

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле поддержал форварда сборной Франции Кильяна Мбаппе после поражения от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020. Мбаппе не реализовал решающий пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых (3:3, 4-5).

«Держи голову высоко, Килиан! Завтра первый день нового путешествия», — написал Пеле в своих соцсетях.

Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов проведено не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Соперником Швейцарии по 1/4 финала будет Испания (2 июля, Санкт-Петербург).