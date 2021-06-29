Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Пеле поддержал Мбаппе, не забившего пенальти в 1/8 финала Евро-2020

02:10
Кильян Мбаппе. Фото AFP
Кильян Мбаппе. Фото AFP
Теги:

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле поддержал форварда сборной Франции Кильяна Мбаппе после поражения от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020. Мбаппе не реализовал решающий пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых (3:3, 4-5).

«Держи голову высоко, Килиан! Завтра первый день нового путешествия», — написал Пеле в своих соцсетях.

Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов проведено не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Соперником Швейцарии по 1/4 финала будет Испания (2 июля, Санкт-Петербург).

Франция — Швейцария

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 401
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Швейцария или Испания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Пеле поддержал Мбаппе, не забившего пенальти в 1/8 финала Евро-2020
Полуголая женщина продефилировала по перрону станции в метро Москвы
Какие знаки зодиака не нуждаются в любви и почему
МИД РФ назвал вымогательством требования Чехии о компенсации за взрывы во Врбетице

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля