Маттейс де Лигт: «Мы проиграли из-за того, что я сделал»
Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт высказался о поражении команды от Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро. Он был удален на 55-й минуте матча за фол последней надежды.
«Конечно, это ужасно. Мы проиграли из-за того, что я сделал. Оглядываясь назад... Не должен был дать мячу так отскочить.
Мне казалось, игра у нас под контролем. Было несколько моментов, особенно в первом тайме. У меня не было ощущения, что соперник создавал много опасных ситуаций. Но красная карточка, очевидно, повлияла. Было ощущение, что мы устали, хотя понятия не имею, почему. Мы очень хотели выиграть — для многих ребят это был важнейший матч в карьере», — приводит слова защитника официальный сайт УЕФА со ссылкой на NOS TV.
В 1/4 финала чехи сыграют со сборной Дании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024480--netherlands-vs-czech-republic/
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