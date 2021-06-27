Маттейс де Лигт: «Мы проиграли из-за того, что я сделал»

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт высказался о поражении команды от Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро. Он был удален на 55-й минуте матча за фол последней надежды.

«Конечно, это ужасно. Мы проиграли из-за того, что я сделал. Оглядываясь назад... Не должен был дать мячу так отскочить.

Мне казалось, игра у нас под контролем. Было несколько моментов, особенно в первом тайме. У меня не было ощущения, что соперник создавал много опасных ситуаций. Но красная карточка, очевидно, повлияла. Было ощущение, что мы устали, хотя понятия не имею, почему. Мы очень хотели выиграть — для многих ребят это был важнейший матч в карьере», — приводит слова защитника официальный сайт УЕФА со ссылкой на NOS TV.

В 1/4 финала чехи сыграют со сборной Дании.