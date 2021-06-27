Андрей Пятов: «Украина должна проходить Швецию – другого варианта у нас нет»
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швеции.
«Мандраж всегда есть, - цитирует Пятова SportArena 27 июня. - Мы все понимаем, какой ответственный матч, и как этот шанс нам подарила судьба. Мы воспринимаем ту ответственность, которая на нас легла. Мы должны проходить Швецию, потому что другого варианта у нас нет.
Нам нужно показать: или нам дали шанс, и мы должны им пользоваться, или тогда нас могут уничтожить наши же журналисты. Мы готовимся к игре и уже готовы морально, психологически и физически. Тренерский штаб должен руководить, а мы ему полностью доверяем».
Матч Швеция – Украина состоится 29 июня в Глазго. Начало в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sportarena.com/football/euro2020/pyatov-dolzhny-prohodit-shvetsiyu-potomu-chto/
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