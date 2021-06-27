Андрей Пятов: «Украина должна проходить Швецию – другого варианта у нас нет»

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швеции.

«Мандраж всегда есть, - цитирует Пятова SportArena 27 июня. - Мы все понимаем, какой ответственный матч, и как этот шанс нам подарила судьба. Мы воспринимаем ту ответственность, которая на нас легла. Мы должны проходить Швецию, потому что другого варианта у нас нет.

Нам нужно показать: или нам дали шанс, и мы должны им пользоваться, или тогда нас могут уничтожить наши же журналисты. Мы готовимся к игре и уже готовы морально, психологически и физически. Тренерский штаб должен руководить, а мы ему полностью доверяем».

Матч Швеция – Украина состоится 29 июня в Глазго. Начало в 22.00 по московскому времени.