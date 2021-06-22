Россия в третий раз не вышла из группы на Евро после 2008 года
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Сборная России в третий раз кряду не вышла из группы на чемпионате Европы. В последний раз россиянам удавалось пройти групповой турнир на Евро-2008.
В 2012 году россияне в последнем туре проиграли Греции со счетом 0:1, хотя команду устраивала ничья. В 2016 году российские футболисты в третьем туре крупно проиграли Уэльсу (0:3), хотя победа выводила их в плей-офф.
На Евро-2020 сборная России уступила команде Дании (1:4) в последнем туре и заняла последнее, четвертое место в группе с тремя очками.
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