Россия в третий раз не вышла из группы на Евро после 2008 года

Сборная России в третий раз кряду не вышла из группы на чемпионате Европы. В последний раз россиянам удавалось пройти групповой турнир на Евро-2008.

В 2012 году россияне в последнем туре проиграли Греции со счетом 0:1, хотя команду устраивала ничья. В 2016 году российские футболисты в третьем туре крупно проиграли Уэльсу (0:3), хотя победа выводила их в плей-офф.

На Евро-2020 сборная России уступила команде Дании (1:4) в последнем туре и заняла последнее, четвертое место в группе с тремя очками.