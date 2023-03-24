Мартинес гордится разгромной победой над Лихтенштейном в отборе Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Лихтенштейном (4:0) в отборочном турнире Евро-2024.

«Этот результат очень важен. Для меня это была возможность познакомиться с игроками, узнать как лучше использовать их сильные стороны. Я увидел правильное отношение к делу и желание работать. Я горжусь достигнутым», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

После первого тура португальцы лидируют в группе J с тремя очками. Лихтенштейн — последний.