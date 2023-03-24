Саутгейт: «Сборная Англии показала два разных тайма в матче с Италией»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Италией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Мы провели выдающийся первый тайм, но после перерыва было очень сложно. Показали два разных тайма. Сначала прекрасно контролировали игру и не позволяли сопернику эффективно использовать прессинг, могли забить третий мяч... В начале второго тайма приняли несколько неверных решений, что изменило игровой рисунок», — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.

После первого тура сборная Англии с 3 очками занимает 2-е место в группе С. Италия — четвертая.