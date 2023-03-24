Манчини против Англии не спас аргентинский новичок, великий рекорд Роналду, у Дании новая звезда

Обзор состоявшихся в четверг матчей отборочного цикла Евро-2024.

Кейн превзошел Руни

Группа С

Слепой жребий — это точно не про отборочный цикл нынешнего Евро, где в первом же туре болельщики увидели ремейк финала предыдущего континентального первенства. Да еще и не в первый раз за последнее время, так как Италия и Англия были соперниками в группе Лиги наций. Там, кстати, «скуадра адзурра» засушила британскую атаку (0:0, 1:0), словно показывая, что Роберто Манчини успешно провел работу над ошибками после того, как оставил страну без ЧМ-2022.

При этом главный тренер остался верен себе в плане выбора неожиданных новичков и отправил на острие атаки 23-летнего Ретеги. Аргентинец, которому в натурализации помогли итальянские бабушка и дедушка, проводит на родине второй яркий сезон в составе «Тигре», а права на него принадлежат «Бока Хуниорс». И, в принципе, у новичка было не так много альтернатив, учитывая, что Распадори травмирован, Иммобиле не в форме, а Белотти в «Роме» лишь игрок ротации.

Манчини с его смелыми решениями — полная противоположность Гарета Саутгейта, который по-прежнему верит в Магуайра. Только победителей судить не принято, а команда «Трех львов» наконец-то взяла верх над Италией впервые за одиннадцать лет. Начала с удара с подбора в исполнении Райса. Продолжила — историческим 11-метровым, который был назначен после вмешательства ВАР, обратившего внимание на контракт мяча с рукой Ди Лоренцо.

Так Кейн получил идеальный шанс и, забив 54-й мяч за сборную, стал ее лучшим бомбардиром. И оставил за спиной Уэйна Руни. А еще Харри перед уходом на перерыв блестящим пасом организовал убойный момент для Грилиша, однако тот ухитрился отправить мяч не в ворота, а вдоль них. Можно сказать, пощадил итальянцев, которые могли быть унижены за один тайм. И это еще в Неаполь не приехал травмированный Рэшфорд.

В итоге комичный промах Грилиша и работа Манчини в перерыве реанимировали Италию. Причем дебютный гол Ретеги за сборную состоялся не только благодаря идеальной передаче Пеллегрини, но и при содействии Магуайра. Тот ухитрился обрезать команду плохим пасом при выходе из обороны, после чего, пытаясь исправиться, травмировал Бареллу. А еще жарче стало в тот момент, когда на 79-й минуте вторую желтую карточку получил Шоу. Но англичане выстояли вдесятером, и тем слаще эта победа.

И В Н П М О 1. Англия 1 1 0 0 2-1 3 2. Северная Македония 1 1 0 0 2-1 3 3. Украина 0 0 0 0 0-0 0 4. Мальта 1 0 0 1 1-2 0 5. Италия 1 0 0 1 1-2 0

26 марта. Англия — Украина, Мальта — Италия.

Канселу идет на португальский рекорд

Группа J

В четверг новую жизнь начинали как сборная Португалии, которая за восемь лет под началом Фернанду Сантуша выиграла Евро-2016 и первую Лигу наций, так и принявший одну из сильнейших сборных континента Роберто Мартинес. Испанец отдал шесть лет Бельгии и взял с ней бронзу ЧМ-2018, но в какой-то момент отношения зашли в тупик. Сначала в творческий, что стало сказываться на качестве игры и результатах, а потом кризис стал глобальным, следствием чего были знаменитые скандалы на мировом первенстве в Катаре.

Впрочем, сейчас все пишут историю с чистого листа, а на старте отбора у Португалии соперники, которые идеально подходят для отработки чего-то нового и для улучшения статистики. И даже исторического достижения, которое было зафиксировано в момент стартового свистка. На родном для себя стадионе «Жозе Алваладе» Криштиану Роналду обошел Бадера аль-Мутава из Кувейта и стал рекордсменом мира по числу матчей на уровне сборных.

В своей 197-й игре португальский капитан еще и поднял планку другого своего достижения — по забитым мячам на таком уровне. После реализованного пенальти и выстрела со штрафного у Криша уже 120 голов в национальной команде. И 32 в отборочных турнирах Евро, что тоже является рекордом. Удивило лишь то, что ворота Лихтенштейна Роналду поразил только в третьей игре, и теперь эта команда стала его 175-й жертвой.

А еще стоит отметить Жоау Канселу, который и 11-метровый заработал, и счет открыл. Нынешний баварец в перспективе может стать самым результативным португальским защитником. Сейчас с 8 мячами Канселу догнал Пепе и Фернанду Коуту, а впереди только отличившийся 11 раз экс-зенитовец Бруну Алвеш.

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И В Н П М О 1. Португалия 1 1 0 0 4-0 3 2. Босния 1 1 0 0 3-0 3 3. Люксембург 1 0 1 0 0-0 1 4. Словакия 1 0 1 0 0-0 1 5. Исландия 1 0 0 1 0-3 0 6. Лихтенштейн 1 0 0 1 0-4 0

26 марта. Люксембург — Португалия, Словакия — Босния, Лихтенштейн — Исландия.

Казахстан оступился на старте

Группа Н

Игра Казахстана под началом российского специалиста Магомеда Адиева стала одним из откровений Лиги наций. Однако отборочный цикл континентального первенства — это другой уровень ответственности и соперников, что и показала стартовая игра дня в Астане. Причем против словенцев в стартовом составе РПЛ представлял только защитник «Ахмата» Быстров, тогда как армеец Зайнутдинов и Скворцов из «Химок» начали в запасе, а зенитовец Алип остался вне заявки.

Зато обнаружились новые герои в лице 20-летнего полузащитника Самородова. Он впервые в карьере попал в стартовый состав сборной и открыл счет, головой рикошетом от перекладины поразив цель с подачи Вороговского. Бывший игрок ЦСКА Бийол только руками развел, однако словенцы в какой-то момент забрали инициативу в свои руки и начали второй тайм с результативного розыгрыша углового.

Возможно, все снова перевернулось бы, если бы тут же лидерство хозяевам вернул Аймбетов. Однако он промахнулся, а ближе к концу матча вышедший на замену Каиров упустил соперника в ключевой атаке. Сыграл явно хуже Быстрова, который перед этим ценой травмы остановил выходившего один на один Зайца. А в компенсированное время победу Словении отстоял вытащивший мяч из-под перекладины Облак.

Провалившаяся на ЧМ-2022 Дания обновляется, и символом этого стал первый гол европейской квалификации. Отвечающий теперь за правый фланг Ба отметил первый выход в старте в официальном матче передачей на впервые отличившегося на таком уровне Хейлунна. Восходящей звезде «Аталанты» было суждено стать героем игры в Копенгагене. После углового он забил решающий мяч, а потом и вовсе оформил хет-трик, чего датчанам в отборах на Евро не удавалось 40 лет — со времен Михаэля Лаудрупа. Правда, до идеала хозяевам было далеко, и ослабленную травмой замененного в дебюте Кристенсена финны вскрыли образцовой контратакой с тонкой завершающей передачей Пукки.

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И В Н П М О 1. Финляндия 1 1 0 0 3-1 3 2. Северная Ирландия 1 1 0 0 2-0 3 3. Словения 1 1 0 0 2-1 3 4. Казахстан 1 0 0 1 1-2 0 5. Финляндия 1 0 0 1 1-3 0 6. Сан-Марино 1 0 0 1 0-2 0

26 марта. Дания — Казахстан, Северная Ирландия — Финляндия, Словения — Сан-Марино.