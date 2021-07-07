Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Манчини уверен, что Италия заслужила выход в финал Евро-2020

01:57
Роберто Манчини. Фото Reuters
Роберто Манчини. Фото Reuters
Теги:

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Евро-2020 против Испании (1:1, пенальти — 4:2).

«Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 7 июля. — Я поздравляю сборную Испании: это отличная команда, а пенальти — лотерея.

Есть игры, в которых необходимо долготерпение, но мы здесь заслуженно. Знали, что будет тяжело. Сборная Испании сразу же удивила нас, решив играть без нападающего. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться нечто особенного, и она это сделала. Этот состав — потрясающий».

Соперник сборной Италии определится в матче Англия — Дания. Игра состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени. 11 июля на этой же арене пройдет финал турнира.

 

Италия - Испания

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9439
Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Англия или Дания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В Париже высадился звездный десант: Серхио Рамос, Доннарумма, Хакими, Вайналдум. «ПСЖ» будет главным фаворитом Лиги чемпионов
Манчини огорчен отсутствием болельщиков из Италии на полуфинале Евро с Испанией
Ватерполистки пробились в Токио. Как дела с остальными игровиками?
Италия — Испания: Кьеза открыл счет в матче
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля