Манчини уверен, что Италия заслужила выход в финал Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Евро-2020 против Испании (1:1, пенальти — 4:2).

«Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 7 июля. — Я поздравляю сборную Испании: это отличная команда, а пенальти — лотерея.

Есть игры, в которых необходимо долготерпение, но мы здесь заслуженно. Знали, что будет тяжело. Сборная Испании сразу же удивила нас, решив играть без нападающего. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться нечто особенного, и она это сделала. Этот состав — потрясающий».

Соперник сборной Италии определится в матче Англия — Дания. Игра состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени. 11 июля на этой же арене пройдет финал турнира.