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Мората обратился к болельщикам после поражения в 1/2 финала Евро-2020

01:53
6 июля. Италия — Испания — 1:1. Альваро Мората (в центре). Фото Instagram
6 июля. Италия — Испания — 1:1. Альваро Мората (в центре). Фото Instagram
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората после поражения от Италии (1:1, 2-4) в 1/2 финала Евро-2020 обратился к болельщикам. Форвард в конце основного времени сравнял счет, а затем не реализовал свою попытку в серии пенальти.

«Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Как и всей Испании, это была моя мечта, наша мечта. Могу только сказать, что горжусь тем, что являюсь частью этой команды. СПАСИБО тем, кто поверил в нас. Иногда в футболе бывает очень сложно. Да здравствует Испания», — написал Мората в Instagram.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.

Италия — Испания

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Евгений Козинов все материалы автора

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