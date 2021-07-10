Манчини: «Финал можно выиграть, только если выходишь на поле веселиться»

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини рассказал о том, чего ожидает от финального матча Евро-2020 против Англии.

«Мы многие годы работали ради этого и сейчас очень счастливы. Могу только поблагодарить футболистов за то, что мы уже добрались до финала. Пока мы ничего не выиграли. Чтобы турнир получился успешным, нам надо победить 11 июля. За Англию будет болеть весь стадион. И нам придется оказать на соперника давление.

Финал несколько отличается от обычных матчей. Конечно, нужно играть очень внимательно, но важно и получать удовольствие от процесса. Финал можно выиграть только в том случае, если выходишь на поле веселиться», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.