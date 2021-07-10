Манчини: «Финал можно выиграть, только если выходишь на поле веселиться»
Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини рассказал о том, чего ожидает от финального матча Евро-2020 против Англии.
«Мы многие годы работали ради этого и сейчас очень счастливы. Могу только поблагодарить футболистов за то, что мы уже добрались до финала. Пока мы ничего не выиграли. Чтобы турнир получился успешным, нам надо победить 11 июля. За Англию будет болеть весь стадион. И нам придется оказать на соперника давление.
Финал несколько отличается от обычных матчей. Конечно, нужно играть очень внимательно, но важно и получать удовольствие от процесса. Финал можно выиграть только в том случае, если выходишь на поле веселиться», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.
Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026b-12b4c4b62bb7-b122786a7707-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
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