Шотландская газета изобразила Манчини в образе Уоллеса и просит Италию победить Англию
Роберто Манчини оказался на обложке субботнего выпуска шотландского журнала The National. Тренер сборной Италии предстал в образе героя «Храброго сердца» Уильяма Уоллеса.
Этот фильм с Мелом Гибсоном в главной роли рассказывает о борьбе Шотландии за свою независимость против господства Англии. На обложке с изображением Манчини также можно заметить текст: «Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда».
На пресс-конференции Роберто Манчини дал комментарий по поводу этой обложки.
«Это было забавно. Но мы должны сосредоточиться только на футболе. В конце концов, это всего лишь футбольный матч», — сказал Манчини.
В финале чемпионата Европы 11 июля сборная Италии сыграет против Англии. Англичане пока еще ни разу не выигрывали Евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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