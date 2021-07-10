Шотландская газета изобразила Манчини в образе Уоллеса и просит Италию победить Англию

Роберто Манчини оказался на обложке субботнего выпуска шотландского журнала The National. Тренер сборной Италии предстал в образе героя «Храброго сердца» Уильяма Уоллеса.

«We can't take another 55 years of them banging on about this!»



The front page of Scottish newspaper The National depicts #ITA head coach Roberto Mancini as William Wallace ahead of the #Euro2020 final this weekend. pic.twitter.com/ZAnrevDoln — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 10, 2021

Этот фильм с Мелом Гибсоном в главной роли рассказывает о борьбе Шотландии за свою независимость против господства Англии. На обложке с изображением Манчини также можно заметить текст: «Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда».

На пресс-конференции Роберто Манчини дал комментарий по поводу этой обложки.

«Это было забавно. Но мы должны сосредоточиться только на футболе. В конце концов, это всего лишь футбольный матч», — сказал Манчини.

В финале чемпионата Европы 11 июля сборная Италии сыграет против Англии. Англичане пока еще ни разу не выигрывали Евро.