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Магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов разнес сборную России по футболу

21:52
Футболисты сборной России после поражения от Дании на Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России после поражения от Дании на Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский телеведущий и продюсер, магистр клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов в интервью «СЭ» жестко высказался об игре футболистов сборной России на Евро-2020 и предложил свой рецепт решения проблем.

2009 год. Андрей Козлов на&nbsp;матче отбора ЧМ-2010 Россия&nbsp;&mdash; Германия.«Меня не раздражает, сколько денег у Черчесова. Но он сделал ошибку, отстранив Дзюбу за то видео«

— Давайте, как говорится, минуту знатокам на вопрос. А что надо было делать сборной России на Евро, в чем была проблема?

— После матча с Бельгией, будь я Черчесовым, вызвал бы всю сборную и сказал бы: «Кто не готов умирать — шаг вперед и пошел на ***. А если не готов, я тебя сам пошлю». Пусть в заявке останутся 11 человек, но я выйду с ними умирать. Но я бы не оставил ни одного чудака на букву «м», который думает, что выходит поиграть. Нет, он выходит не поиграть, а представлять великий русский народ. Который смотрит на них и испытывает унижение, когда они к народу так относятся. Да пошел каждый из вас! Вас останется девять — значит, найду двух мальчишек из дворов, которые, как Александры Матросовы, бросались бы закрывать ДЗОТы. Какая здесь техника? Это вообще не про это.

Сборная России с тремя очками заняла последнее место в своей группе на Евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина 0
Англия 1
1-й тайм

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия 1
Дания 2
Матч завершен

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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