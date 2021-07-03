Магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов разнес сборную России по футболу
Российский телеведущий и продюсер, магистр клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов в интервью «СЭ» жестко высказался об игре футболистов сборной России на Евро-2020 и предложил свой рецепт решения проблем.
— Давайте, как говорится, минуту знатокам на вопрос. А что надо было делать сборной России на Евро, в чем была проблема?
— После матча с Бельгией, будь я Черчесовым, вызвал бы всю сборную и сказал бы: «Кто не готов умирать — шаг вперед и пошел на ***. А если не готов, я тебя сам пошлю». Пусть в заявке останутся 11 человек, но я выйду с ними умирать. Но я бы не оставил ни одного чудака на букву «м», который думает, что выходит поиграть. Нет, он выходит не поиграть, а представлять великий русский народ. Который смотрит на них и испытывает унижение, когда они к народу так относятся. Да пошел каждый из вас! Вас останется девять — значит, найду двух мальчишек из дворов, которые, как Александры Матросовы, бросались бы закрывать ДЗОТы. Какая здесь техника? Это вообще не про это.
Сборная России с тремя очками заняла последнее место в своей группе на Евро.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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