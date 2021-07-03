Магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов разнес сборную России по футболу

Российский телеведущий и продюсер, магистр клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов в интервью «СЭ» жестко высказался об игре футболистов сборной России на Евро-2020 и предложил свой рецепт решения проблем.

— Давайте, как говорится, минуту знатокам на вопрос. А что надо было делать сборной России на Евро, в чем была проблема?

— После матча с Бельгией, будь я Черчесовым, вызвал бы всю сборную и сказал бы: «Кто не готов умирать — шаг вперед и пошел на ***. А если не готов, я тебя сам пошлю». Пусть в заявке останутся 11 человек, но я выйду с ними умирать. Но я бы не оставил ни одного чудака на букву «м», который думает, что выходит поиграть. Нет, он выходит не поиграть, а представлять великий русский народ. Который смотрит на них и испытывает унижение, когда они к народу так относятся. Да пошел каждый из вас! Вас останется девять — значит, найду двух мальчишек из дворов, которые, как Александры Матросовы, бросались бы закрывать ДЗОТы. Какая здесь техника? Это вообще не про это.

Сборная России с тремя очками заняла последнее место в своей группе на Евро.