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Эриксен и спасшие его врачи приглашены на финал Евро-2020

18:40
Кристиан Эриксен. Фото AFP
Кристиан Эриксен. Фото AFP
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УЕФА пригласил на финал Евро-2020 полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена и врачей, которые спасли ему жизнь, сообщает 6 июля ESPN.

Источник указывает, что приглашение получили сам футболист, его жена и шесть парамедиков. Пока нет информации о том, примут ли они приглашение.

Финал состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени. В полуфиналах Италия сыграет с Испанией, а Дания — с Англией.

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу.

Позднее выяснилось, что у игрока случился сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

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Евгений Петров все материалы автора

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