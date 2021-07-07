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Ляпорт после поражения от Италии поблагодарил Луиса Энрике за работу

05:02
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Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт после поражения от Италии в 1/2 финала Евро-2020 (1:1, 2-4) поблагодарил за работу главного тренера испанцев Луиса Энрике.

На этом турнире игрок «Манчестер Сити» дебютировал за испанскую команду. Ранее он выступал за молодежные сборные Франции.

«Мы пробились так далеко, хотя на бумаге многие команды, по мнению болельщиков, были сильнее. Понимали, что Италия — серьезный соперник, и отдали все силы, бились до конца. Я многим обязан Луису Энрике. Он доказал, что является великим тренером. В этой команде много новичков и свежих идей, и мы показали очень высокий уровень», — цитирует пресс-служба УЕФА Ляпорта.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.

Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/

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Евгений Козинов все материалы автора

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