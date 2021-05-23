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Лунев оценил перемены Черчесова и шансы сборной России на Евро-2020

19:24
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Голкипер сборной России Андрей Лунев ответил на вопрос, на что может рассчитывать команда на чемпионате Европы.

—  Черчесов как-то меняется?

- В плане его позиций, видения, задач, планов - все осталось так же. Он амбициозный тренер, который ставит задачу перед нами.

- На что сборная способна на Евро?

- Предсказывать трудно. Будем двигаться от игры к игре. Если удача будет и все будут отдаваться в каждой отдельной игре, как в финале, можем на многое замахнуться. Главное — правильно настраиваться на игры, а если выходить и думать, сейчас что-то там где-то сыграем — так нельзя. Каждую отдельную игру можно сыграть на равных и выиграть. Нужно предельно сконцентрированно играть и против Дании, и против Финляндии. Сразу вспоминается гениальная фраза: «Ваши ожидания, ваши проблемы». Тут заложен глубокий смысл. Раньше я относился по-другому к этому высказыванию, но сейчас ее переосмыслил.

(Максим Алланазаров)

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