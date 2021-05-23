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Ионов рассказал о шутках Дзюбы в сборной России

19:26
Алексей Ионов. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Алексей Ионов. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Нападающий сборной России Алексей Ионов рассказала об атмосфере в команде в преддверии старта чемпионата Европы.

— Шутливое поведение Дзюбы на тренировках помогает раскрепоститься?

— У нас отличная атмосфера, Дзюба как часть этой атмосферы.

— Что ждете от соперников на Евро?

— С Бельгией все понятно, с Финляндией тоже.

— Кто был лучшим игроком сезона на ваш взгляд?

— Я поставлю Дзюбу. Бомбардир, забил много голов, выиграл чемпионат, — сказал Ионов.

Ближайший чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с Данией, Финляндией и Бельгией.

(Максим Алланазаров)

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