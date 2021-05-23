Ионов рассказал о шутках Дзюбы в сборной России
19:26
Нападающий сборной России Алексей Ионов рассказала об атмосфере в команде в преддверии старта чемпионата Европы.
— Шутливое поведение Дзюбы на тренировках помогает раскрепоститься?
— У нас отличная атмосфера, Дзюба как часть этой атмосферы.
— Что ждете от соперников на Евро?
— С Бельгией все понятно, с Финляндией тоже.
— Кто был лучшим игроком сезона на ваш взгляд?
— Я поставлю Дзюбу. Бомбардир, забил много голов, выиграл чемпионат, — сказал Ионов.
Ближайший чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с Данией, Финляндией и Бельгией.
(Максим Алланазаров)
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