Лукаку поддержал Роналду после матча Бельгия — Португалия
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Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку после победы над Португалией (1:0) в 1/8 финала Евро-2020 поддержал капитана португальцев Криштиану Роналду.
Лукаку поддержал Роналду после матча. Так выглядит уважение ? pic.twitter.com/PHzIX27vpF— Спорт-Экспресс (@sportexpress) June 27, 2021
Португальский форвард после завершения игры бросил капитанскую повязку. Во время общения с Лукаку он держал ее в руках.
В этом матче капитан португальцев мог установить мировой рекорд по голам за сборные. Для этого ему не хватает одного мяча. В активе Роналду и иранца Али Даеи по 109 голов.
Единственный мяч забил Торган Азар. В 1/4 финала бельгийцы сыграют со сборной Италии.
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