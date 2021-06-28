Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку после победы над Португалией (1:0) в 1/8 финала Евро-2020 поддержал капитана португальцев Криштиану Роналду.

Лукаку поддержал Роналду после матча. Так выглядит уважение ? pic.twitter.com/PHzIX27vpF — Спорт-Экспресс (@sportexpress) June 27, 2021

Португальский форвард после завершения игры бросил капитанскую повязку. Во время общения с Лукаку он держал ее в руках.

В этом матче капитан португальцев мог установить мировой рекорд по голам за сборные. Для этого ему не хватает одного мяча. В активе Роналду и иранца Али Даеи по 109 голов.

Единственный мяч забил Торган Азар. В 1/4 финала бельгийцы сыграют со сборной Италии.