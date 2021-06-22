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Лопырева передала привет Губерниеву

13:43
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Посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева после провального матча с Данией (1:4) в интервью «СЭ» призналась, что обожает комментатора Дмитрия Губерниева.

— Сейчас снова пойдут разговоры — нужно менять тренера, состав. Пора, как считаешь?

— Я всегда поддерживаю сборную, но тут болельщики имеют право высказывать свое мнение. Если мы занимаем 4-е место в одной группе с Финляндией, то что-то делаем не так. Что касается замены Черчесова или футболистов... Оставим это на усмотрение более компетентных специалистов.

— Например, Бузовой или Салиховой?

— Футбол вышел из чата. (Смеется.) Пользуясь случаем, хочу передать привет Диме Губерниеву и сказать, что я его обожаю! Тонко, очень тонко...

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