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Марат Сафин о сборной России на Евро: «Заслуженные мастера спорта»

12:58
22 июня. Евро-2020. Дания — Россия — 4:1. Фото AFP
22 июня. Евро-2020. Дания — Россия — 4:1. Фото AFP
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Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился впечатлениями от выступления сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Настоящие мастера спорта», — написал Сафин в сторис Instagram.

Футболисты сборной России по итогам выступления на ЧМ-2018, на котором дошли до четвертьфинала, получили звание «Заслуженный мастер спорта».

Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.

Сторис Марата Сафина. Фото Instagram
Сторис Марата Сафина. Фото Instagram

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