Марат Сафин о сборной России на Евро: «Заслуженные мастера спорта»

Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился впечатлениями от выступления сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Настоящие мастера спорта», — написал Сафин в сторис Instagram.

Футболисты сборной России по итогам выступления на ЧМ-2018, на котором дошли до четвертьфинала, получили звание «Заслуженный мастер спорта».

Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.