Марат Сафин о сборной России на Евро: «Заслуженные мастера спорта»
12:58
Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился впечатлениями от выступления сборной России на чемпионате Европы-2020.
«Настоящие мастера спорта», — написал Сафин в сторис Instagram.
Футболисты сборной России по итогам выступления на ЧМ-2018, на котором дошли до четвертьфинала, получили звание «Заслуженный мастер спорта».
Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.
Сторис Марата Сафина. Фото Instagram
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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