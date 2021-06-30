Линекер считает, что игрок сборной Швеции не заслуживал красной карточки в матче с Украиной

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер считает, что арбитр матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2) Даниэле Орсато ошибочно удалил шведа Маркуса Даниэльссона.

На 99-й минуте шведский защитник был удален за грубый фол против Артема Беседина. Изначально арбитр показал желтую карточку, но после просмотра повтора изменил решение.

«Это не красная карточка. Он имеет полное право выбить этот мяч. Замедленная съемка снова превращает безобидный момент в нечто большее, чем это было на самом деле», — написал Линекер в Twitter.

That's not a red card. He's perfectly entitled to clear that ball. Slow motion once again turning an innocuous challenge look more than it was. Ridiculous. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) June 29, 2021

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.