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Калиниченко эмоционально отреагировал на победу Украины над Швецией

03:47
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Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на победу сборной Украины над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Вот прям эмоции перехлестывают... Как будто сам играл! Для нас это история! Шева Богом поцелованный, пусть ведет эту сборную как можно дальше!Везение нужно заслужить. Спасибо шведам за 1/8, дальше езжайте домой, вы свою миссию выполнили. А с бритишами уже будь что будет!» — написал Калиниченко в Twitter.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.

Швеция — Украина

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Евгений Козинов все материалы автора

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