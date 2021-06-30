Калиниченко эмоционально отреагировал на победу Украины над Швецией

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на победу сборной Украины над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Вот прям эмоции перехлестывают... Как будто сам играл! Для нас это история! Шева Богом поцелованный, пусть ведет эту сборную как можно дальше!Везение нужно заслужить. Спасибо шведам за 1/8, дальше езжайте домой, вы свою миссию выполнили. А с бритишами уже будь что будет!» — написал Калиниченко в Twitter.

Вот прям эмоции перехлестывают...Как будто сам играл!Для нас это ИСТОРИЯ!Шева Богом поцелованный,пусть ведёт эту сборную как можно дальше!Везение нужно заслужить??Спасибо шведам за 1/8,дальше езжайте домой,вы свою миссию выполнили?А с бритишами уже будь что будет!?? — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) June 29, 2021

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.