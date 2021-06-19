Линекер о пенальти в матче Хорватия — Чехия: «Приятно видеть, что ВАР столь же забавен и на других турнирах»
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал назначение пенальти в ворота Хорватии в матче 2-го тура Евро-2020 против Чехии (1:1).
Ловрен в собственной штрафной нанес удар Патрику Шику, в результате чего у чеха оказался разбит нос. После просмотра видеоповтора арбитр Карлос Дель Серро Гранде назначил пенальти.
«Приятно видеть, что ВАР столь же забавен и на других турнирах. Это не пенальти», — написал Линекер в Twitter.
Чехия набрала четыре очка и лидирует в группе D. У Хорватии одно очко и 3-я позиция.
В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.
Encouraging to see that VAR is equally as ludicrous elsewhere. Never a penalty.— Gary Lineker ? (@GaryLineker) June 18, 2021
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