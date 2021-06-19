Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал назначение пенальти в ворота Хорватии в матче 2-го тура Евро-2020 против Чехии (1:1).

Ловрен в собственной штрафной нанес удар Патрику Шику, в результате чего у чеха оказался разбит нос. После просмотра видеоповтора арбитр Карлос Дель Серро Гранде назначил пенальти.

«Приятно видеть, что ВАР столь же забавен и на других турнирах. Это не пенальти», — написал Линекер в Twitter.

Чехия набрала четыре очка и лидирует в группе D. У Хорватии одно очко и 3-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.