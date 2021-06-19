Бывший судья АПЛ заявил, что судья верно не назначил пенальти в пользу Англии
Бывший судья английской премьер-лиги Питер Уолтон заявил, что главный арбитр встречи Англия — Шотландия (0:0) Антонио Матеу Лаос верно не назначил пенальти на 79-й минуте матча.
«Это не пенальти, без шансов. Да, Стерлингу поставили небольшую подножку, но он упал слишком легко для того, чтобы это был пенальти», — приводит iNews слова Уолтона.
На 79-й минуте встречи форвард англичан Рахим Стерлинг упал в штрафной шотландцев после контакта с защитником Эндрю Робертсоном, но главный арбитр встречи Антонио Матеу Лаос не назначил 11-метровый.
После двух туров группового этапа Евро-2020 сборная Англии занимает второе место с 4 очками в группе D. Шотландцы идут на последней, 4-й строчке с 1 очком.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://inews.co.uk/sport/football/england-penalty-scotland-euro-2020-raheem-sterling-andy-robertson-foul-var-referee-1061235
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