Бывший судья АПЛ заявил, что судья верно не назначил пенальти в пользу Англии

Бывший судья английской премьер-лиги Питер Уолтон заявил, что главный арбитр встречи Англия — Шотландия (0:0) Антонио Матеу Лаос верно не назначил пенальти на 79-й минуте матча.

«Это не пенальти, без шансов. Да, Стерлингу поставили небольшую подножку, но он упал слишком легко для того, чтобы это был пенальти», — приводит iNews слова Уолтона.

На 79-й минуте встречи форвард англичан Рахим Стерлинг упал в штрафной шотландцев после контакта с защитником Эндрю Робертсоном, но главный арбитр встречи Антонио Матеу Лаос не назначил 11-метровый.

После двух туров группового этапа Евро-2020 сборная Англии занимает второе место с 4 очками в группе D. Шотландцы идут на последней, 4-й строчке с 1 очком.