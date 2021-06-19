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Бывший судья АПЛ заявил, что судья верно не назначил пенальти в пользу Англии

11:37

Бывший судья английской премьер-лиги Питер Уолтон заявил, что главный арбитр встречи Англия — Шотландия (0:0) Антонио Матеу Лаос верно не назначил пенальти на 79-й минуте матча.

18&nbsp;июня. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Шотландия&nbsp;&mdash; 0:0.Судейство на Евро становится странным: в пользу англичан не назначен пенальти

«Это не пенальти, без шансов. Да, Стерлингу поставили небольшую подножку, но он упал слишком легко для того, чтобы это был пенальти», — приводит iNews слова Уолтона.

На 79-й минуте встречи форвард англичан Рахим Стерлинг упал в штрафной шотландцев после контакта с защитником Эндрю Робертсоном, но главный арбитр встречи Антонио Матеу Лаос не назначил 11-метровый.

После двух туров группового этапа Евро-2020 сборная Англии занимает второе место с 4 очками в группе D. Шотландцы идут на последней, 4-й строчке с 1 очком.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

Дополнительная информация:

https://inews.co.uk/sport/football/england-penalty-scotland-euro-2020-raheem-sterling-andy-robertson-foul-var-referee-1061235

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Иван Торопцев все материалы автора
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