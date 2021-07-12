Лэмпард: «Усилия, которые приложила эта сборная Англии, были дороги нашим сердцам»

Бывший полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу сборной Италии в финале Евро-2020 (1:1, 2:3 пен.).

«Мы видели, как игроки и команда растут. Мы видели, как нация растет вместе с командой. Италия контролировала игру, мы должны отдать им должное. Они заслужили победу. Усилия, которые приложила эта сборная Англии, были так дороги нашим сердцам, и мы хотели, чтобы они преодолели черту. Финалы выигрываются моментами, это может произойти как угодно. Серия пенальти очень суровые», — приводит слова Лэмпарда BBC Sport.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года.