Доннарумма стал лучшим игроком чемпионата Европы-2020

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был выбран лучшим игроком Евро-2020, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе английской сборной забитым мячом отметился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи (67). В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

22-летний Доннарумма провел на турнире 7 матчей, в которых пропустил 4 гола. В финале и полуфинале его команда победила в серии пенальти.