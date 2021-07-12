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Доннарумма стал лучшим игроком чемпионата Европы-2020

01:12
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Reuters
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Reuters
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был выбран лучшим игроком Евро-2020, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе английской сборной забитым мячом отметился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи (67). В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

22-летний Доннарумма провел на турнире 7 матчей, в которых пропустил 4 гола. В финале и полуфинале его команда победила в серии пенальти.

Италия — Англия

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Иван Шитик все материалы автора

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