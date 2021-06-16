«Леха — убийца». Реакция россиян на первый гол сборной на Евро
17:00
Полузащитник Алексей Миранчук стал автором первого гола сборной России на чемпионате Европы.
Миранчук отличился на второй добавленной к первому тайму минуте матча второго тура группового этапа против команды Финляндии. Счет в матче, который проходит в Санкт-Петербурге, — 1:0 в пользу россиян.
В социальных сетях болельщики с радостью встретили это важное событие.
Meister: «Ждем еще голов».
6: «Давайте, ребята! Еще мяч!»
Анжелика К: «Надо бы после перерыва собраться и закатить еще парочку. Мы с вами, мужики!»
Lassi: «Сейчас начнут жаться к воротам и пропустят, Миранчук чуть ли не один играет».
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Зачет
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1
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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