Полузащитник Алексей Миранчук стал автором первого гола сборной России на чемпионате Европы.

Миранчук отличился на второй добавленной к первому тайму минуте матча второго тура группового этапа против команды Финляндии. Счет в матче, который проходит в Санкт-Петербурге, — 1:0 в пользу россиян.

В социальных сетях болельщики с радостью встретили это важное событие.

Леха, убийца — варёный вареник (@varenikchill) June 16, 2021

Meister: «Ждем еще голов».

6: «Давайте, ребята! Еще мяч!»

Анжелика К: «Надо бы после перерыва собраться и закатить еще парочку. Мы с вами, мужики!»

Lassi: «Сейчас начнут жаться к воротам и пропустят, Миранчук чуть ли не один играет».