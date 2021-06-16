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«Леха — убийца». Реакция россиян на первый гол сборной на Евро

17:00
Алексей Миранчук. Фото Twitter
Алексей Миранчук. Фото Twitter
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Полузащитник Алексей Миранчук стал автором первого гола сборной России на чемпионате Европы.

Миранчук отличился на второй добавленной к первому тайму минуте матча второго тура группового этапа против команды Финляндии. Счет в матче, который проходит в Санкт-Петербурге, — 1:0 в пользу россиян.

В социальных сетях болельщики с радостью встретили это важное событие.

Meister: «Ждем еще голов».

6: «Давайте, ребята! Еще мяч!»

Анжелика К: «Надо бы после перерыва собраться и закатить еще парочку. Мы с вами, мужики!»

Lassi: «Сейчас начнут жаться к воротам и пропустят, Миранчук чуть ли не один играет».

Финляндия — Россия

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