Популярный паблик разместил стильный постер после гола Миранчука
16:55
Полузащитник Алексей Миранчук стал автором первого гола сборной России на чемпионате Европы-2020.
Матч группы B между сборными России и Финляндии проходит в среду в Санкт-Петербурге. Миранчук отличился на второй минуте компенсированного арбитром времени к первому тайму, после его гола счет стал 1:0 в пользу россиян.
Один из самых популярных Twitter-аккаунтов «433», который посвящен футболу, разместил яркий постер с изображением Миранчука после его гола.
Читайте также
9
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю