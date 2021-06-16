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Популярный паблик разместил стильный постер после гола Миранчука

16:55
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Полузащитник Алексей Миранчук стал автором первого гола сборной России на чемпионате Европы-2020.

Матч группы B между сборными России и Финляндии проходит в среду в Санкт-Петербурге. Миранчук отличился на второй минуте компенсированного арбитром времени к первому тайму, после его гола счет стал 1:0 в пользу россиян.

Один из самых популярных Twitter-аккаунтов «433», который посвящен футболу, разместил яркий постер с изображением Миранчука после его гола.

Финляндия — Россия

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи