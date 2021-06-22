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Ларссон заявил, что сборная Швеции постарается выиграть группу

21:36
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Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон поделился ожиданиями от матча со сборной Польши на Евро-2020.

«Здорово, что вышли в плей-офф после двух матчей, но мы хотим большего, поэтому постараемся выиграть группу, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 22 июня. -  Стабильность, которую мы создавали в течение долгого времени, дает нам возможность выживать в матчах.

Определенно, мы хотим играть агрессивнее и больше атаковать во время матчей. Но у нас есть сильное качество, которое позволяет нам приспосабливаться к той форме, которую принимает игра, и ничего не дарить сопернику.

Я смотрел их (Польши – прим. «СЭ») матч против Испании, где они были вынуждены много работать в обороне, и они хорошо справились с этим как команда. Левандовски своим голом показал, насколько он опасен в штрафной, о чем мы, конечно, уже знали».

Матч Швеция – Польша состоится 23 июня в Санкт-Петербурге. Начало в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024474--sweden-vs-poland/

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