В исполкоме РФС назвали бредом предложение о переносе матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга

Член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович отреагировал на призыв украинского депутата Алексея Гончаренко отобрать у Санкт-Петербурга матчи чемпионата Европы в связи с эпидемиологической обстановкой.

«Зачем комментировать какой-то бред? Мало ли чего на Украине наговорили за последние годы... В УЕФА работают адекватные, грамотные и очень порядочные люди, которые даже внимания не обратят на письмо Гончаренко. Сложно сказать, какие цели преследует депутат. Пускай сам объяснит. Не стоит делать человеку пиар», — сказал Гершкович RT.

20 июня в Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Количество зрителей в фан-зоне на Конюшенной площади сократилось с 5 тыс. до 3 тыс. человек. Не более одной тысячи болельщиков смогут посетить территорию тематического парка «Юбилейный».

23 июня в Петербурге состоится встреча между командами Швеции и Польши, а 2 июля пройдет четвертьфинальная игра.