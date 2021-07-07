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Кураньи — о выступлении сборной Германии на Евро: «Это катастрофа. Смена тренера должна пойти на пользу»

17:15
Футболисты сборной Германии. Фото AFP
Футболисты сборной Германии. Фото AFP
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Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи раскритиковал выступление национальной команды на Евро-2020. Немцы вышли в плей-офф, но в 1/8 финала уступили Англии со счетом 0:2.

— Что особенно нравится и не нравится на Евро?

— Нравится, как играет сборная Италии, что она вышла в финал. А не нравится, что Германия вылетела так рано. Сначала на ЧМ-2018 отправились домой уже после группового этапа, теперь на Евро — после 1/8 финала. Для страны такие результаты, конечно, катастрофа. Но теперь произойдут перемены, надеюсь, после них ситуация изменится.

— Ты говоришь о смене Йоахима Лева на Ханси Флика? Считаешь, что дело в тренере, а не в том, что подбор футболистов в Германии сейчас не самый сильный?

— Думаю, этот состав вполне может добиваться большего. За 15 лет у Лева все стало для футболистов слишком привычным, с приходом Флика появятся свежие идеи, новые методики, новые лица. Все это должно встряхнуть команду.

Полностью интервью с Кевином Кураньи читайте на сайте «СЭ»

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Константин Алексеев все материалы автора

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