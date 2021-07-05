Кристенсен — о матче Англия — Дания: «Победит тот, кто будет сильнее этого хотеть»
5 июля 2021, 23:55
Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен поделился мнением о матче Евро-2020 против Англии.
«Мы будем в Англии в меньшинстве, но мы рады. Стараемся оставаться как можно более спокойными. Мы продемонстрировали, что достаточно сильны, чтобы соперничать с лучшими. Победит тот, кто будет сильнее этого хотеть», — цитирует Кристенсена официальный сайт УЕФА.
Матч полуфинала Евро Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024490--england-vs-denmark/
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