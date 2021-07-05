Капелло рассказал, чего следует опасаться сборной Италии в матче с Испанией в полуфинале Евро
Фабио Капелло рассказал об ожиданиях от матча полуфинала Евро-2020 Италия — Испания.
«Италия играет в качественный и быстрый футбол. Она внимательна, агрессивна и обладает нужным мастерством. Я бы сказал, что у нее есть все необходимое для того, чтобы добиться успеха.
Чего следует опасаться в игре против Испании? Важно не уснуть. Испания играет в медленный футбол, и может быть тяжело, если Италия не подстроится под такой темп. У испанцев отличная техника, они здорово контролируют мяч. Нужно играть быстро и четко, вернув себе мяч. Надо сразу идти в атаку. У них хорошее нападение, а защита Испании не выглядит непреодолимой», — приводит слова Капелло Corriere della Sera.
Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.corriere.it/sport/calcio/europei/21_luglio_05/fabio-capello-mancini-bel-gioco-regalo-l-italia-spagna-provera-ad-addormentarlo-032f6ed6-dcf5-11eb-a14e-23617a4780f1.shtml
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