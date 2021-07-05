Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Капелло рассказал, чего следует опасаться сборной Италии в матче с Испанией в полуфинале Евро

23:37
Теги:

Фабио Капелло рассказал об ожиданиях от матча полуфинала Евро-2020 Италия — Испания.

«Италия играет в качественный и быстрый футбол. Она внимательна, агрессивна и обладает нужным мастерством. Я бы сказал, что у нее есть все необходимое для того, чтобы добиться успеха.

Чего следует опасаться в игре против Испании? Важно не уснуть. Испания играет в медленный футбол, и может быть тяжело, если Италия не подстроится под такой темп. У испанцев отличная техника, они здорово контролируют мяч. Нужно играть быстро и четко, вернув себе мяч. Надо сразу идти в атаку. У них хорошее нападение, а защита Испании не выглядит непреодолимой», — приводит слова Капелло Corriere della Sera.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Италия - Испания

 

Дополнительная информация:

https://www.corriere.it/sport/calcio/europei/21_luglio_05/fabio-capello-mancini-bel-gioco-regalo-l-italia-spagna-provera-ad-addormentarlo-032f6ed6-dcf5-11eb-a14e-23617a4780f1.shtml

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7644
Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Италия или Испания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Поставили перед фактом, без переговоров». Плотников об уходе из «Магнитки»: драка в самолете, конфликт с Воробьевым, зарплата
«Украина старается играть в пас, а не выбивает мяч абы куда!» Орлов — о том, почему Россия хуже соседей, Ярмоленко и Дзюбе, Тедеско в сборной
Братья Емельяненко на турнире в Дагестане: Хабиб не отходил от Федора, а финал получился договорным
Марко Николич: «Россияне не уезжают в Европу, потому что тут они получают 2 миллиона евро»
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля