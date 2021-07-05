Капелло рассказал, чего следует опасаться сборной Италии в матче с Испанией в полуфинале Евро

Фабио Капелло рассказал об ожиданиях от матча полуфинала Евро-2020 Италия — Испания.

«Италия играет в качественный и быстрый футбол. Она внимательна, агрессивна и обладает нужным мастерством. Я бы сказал, что у нее есть все необходимое для того, чтобы добиться успеха.

Чего следует опасаться в игре против Испании? Важно не уснуть. Испания играет в медленный футбол, и может быть тяжело, если Италия не подстроится под такой темп. У испанцев отличная техника, они здорово контролируют мяч. Нужно играть быстро и четко, вернув себе мяч. Надо сразу идти в атаку. У них хорошее нападение, а защита Испании не выглядит непреодолимой», — приводит слова Капелло Corriere della Sera.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.