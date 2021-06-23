Криштиану Роналду установил очередной рекорд и вплотную подобрался к Даеи
Криштиану Роналду реализовал пенальти в ворота сборной Франции и вышел на первое место в истории по суммарному количеству голов на чемпионатах мира и Европы.
Португалец, забивший семь мячей на мировых первенствах и 13 на континентальных, обогнал Мирослава Клозе, который удерживает рекорд по голам на чемпионатах мира — 16.
Европейцы, забившие больше 10 голов на чемпионатах мира и Европы
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
Всего
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
7
|
13
|
20
|
Мирослав Клозе
|
Германия
|
16
|
3
|
19
|
Герд Мюллер
|
Германия
|
14
|
4
|
18
|
Юрген Клинсманн
|
Германия
|
11
|
5
|
16
|
Мишель Платини
|
Франция
|
5
|
9
|
14
|
Жюст Фонтэн
|
Франция
|
13
|
0
|
13
|
Давид Вилья
|
Испания
|
9
|
4
|
13
|
Руди Феллер
|
Германия
|
8
|
4
|
12
|
Тьерри Анри
|
Франция
|
6
|
6
|
12
|
Шандор Кочиш
|
Венгрия
|
11
|
0
|
11
|
Антуан Гризманн
|
Франция
|
4
|
7
|
11
Роналду вплотную приблизился к обладателю мирового рекорда по голам за сборную. На счету португальца 108 мячей в 178 матчах, тогда как иранец Али Даеи в 1993 по 2006 год поразил ворота соперников 109 раз.
Из ныне действующих футболистов главным преследователем Роналду является Али Мабхут, огорчивший соперников сборной ОАЭ 76 раз, на счету Лионеля Месси — 73 гола.
Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные
|
Игрок
|
Сборная
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Али Даеи
|
Иран
|
1993-2006
|
149
|
109
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2003-н.в.
|
178
|
108
|
Мохтар Дахари
|
Малайзия
|
1972-1985
|
142
|
89
|
Ференц Пушкаш
|
Венгрия, Испания
|
1945-1956, 1961-1962
|
89
|
84
|
Годфри Читалу
|
Замбия
|
1968-1980
|
111
|
79
|
Хусейн Саид
|
Ирак
|
1977-1990
|
137
|
78
|
Пеле
|
Бразилия
|
1957-1971
|
92
|
77
|
Али Мабхут
|
ОАЭ
|
2009 — н.в.
|
92
|
76
|
Шандор Кочиш
|
Венгрия
|
1948-1956
|
68
|
75
|
Кунисиге Камамото
|
Япония
|
1964-1977
|
76
|
75
|
Башар Абдулла
|
Кувейт
|
1996-2007
|
134
|
75
|
Сунил Чхетри
|
Индия
|
2005-н.в.
|
118
|
74
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
2005-н.в.
|
147
|
73
Кроме того, Роналду вошел в элитный клуб футболистов, забивавших во всех матчах группы чемпионата Европы. Ранее подобное удавалось только французу Мишелю Платини, англичанину Алану Ширеру, болгарину Христо Стоичкову, югославу Саво Милошевичу, голландцу Руду ван Нистелрою, чеху Милану Барошу и валлийцу Гарету Бэйлу.
Футболисты, забившие во всех матчах группового турнира Евро
|
Турнир
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
1984
|
Мишель Платини
|
Франция
|
Дания — 1:0 (1), Бельгия — 5:0 (3), Югославия — 3:2 (3)
|
7
|
1996
|
Алан Ширер
|
Англия
|
Швейцария — 1:1 (1), Шотландия — 2:0 (1), Голландия — 4:1 (2)
|
4
|
1996
|
Христо Стоичков
|
Болгария
|
Испания — 1:1 (1), Румыния — 1:0 (1), Франция — 1:3 (1)
|
3
|
2000
|
Саво Милошевич
|
Югославия
|
Словения — 3:3 (2), Норвегия — 1:0 (1), Испания — 3:4 (1)
|
4
|
2004
|
Руд ван Нистелрой
|
Голландия
|
Германия — 1:1 (1), Чехия — 2:3 (1), Латвия — 3:0 (2)
|
4
|
2004
|
Милан Барош
|
Чехия
|
Латвия — 2:1 (1), Голландия — 3:2 (1), Германия — 2:1 (1)
|
3
|
2016
|
Гарет Бэйл
|
Уэльс
|
Словакия — 2:1 (1), Англия -1:2 (1), Россия — 3:0 (1)
|
3
|
2020
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
Венгрия — 3:0 (2), Германия — 2:4 (1), Франция — 1:0 (1)*
|
4
* Матч продолжается.
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