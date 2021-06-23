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Криштиану Роналду установил очередной рекорд и вплотную подобрался к Даеи

22:55
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Криштиану Роналду реализовал пенальти в ворота сборной Франции и вышел на первое место в истории по суммарному количеству голов на чемпионатах мира и Европы.

Португалец, забивший семь мячей на мировых первенствах и 13 на континентальных, обогнал Мирослава Клозе, который удерживает рекорд по голам на чемпионатах мира — 16.

Европейцы, забившие больше 10 голов на чемпионатах мира и Европы

Игрок

Сборная

ЧМ

ЧЕ

Всего

Криштиану Роналду

Португалия

7

13

20

Мирослав Клозе

Германия

16

3

19

Герд Мюллер

Германия

14

4

18

Юрген Клинсманн

Германия

11

5

16

Мишель Платини

Франция

5

9

14

Жюст Фонтэн

Франция

13

0

13

Давид Вилья

Испания

9

4

13

Руди Феллер

Германия

8

4

12

Тьерри Анри

Франция

6

6

12

Шандор Кочиш

Венгрия

11

0

11

Антуан Гризманн

Франция

4

7

11

Роналду вплотную приблизился к обладателю мирового рекорда по голам за сборную. На счету португальца 108 мячей в 178 матчах, тогда как иранец Али Даеи в 1993 по 2006 год поразил ворота соперников 109 раз.

Из ныне действующих футболистов главным преследователем Роналду является Али Мабхут, огорчивший соперников сборной ОАЭ 76 раз, на счету Лионеля Месси — 73 гола.

Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные

Игрок

Сборная

Годы

Матчи

Голы

Али Даеи

Иран

1993-2006

149

109

Криштиану Роналду

Португалия

2003-н.в.

178

108

Мохтар Дахари

Малайзия

1972-1985

142

89

Ференц Пушкаш

Венгрия, Испания

1945-1956, 1961-1962

89

84

Годфри Читалу

Замбия

1968-1980

111

79

Хусейн Саид

Ирак

1977-1990

137

78

Пеле

Бразилия

1957-1971

92

77

Али Мабхут

ОАЭ

2009 — н.в.

92

76

Шандор Кочиш

Венгрия

1948-1956

68

75

Кунисиге Камамото

Япония

1964-1977

76

75

Башар Абдулла

Кувейт

1996-2007

134

75

Сунил Чхетри

Индия

2005-н.в.

118

74

Лионель Месси

Аргентина

2005-н.в.

147

73

Кроме того, Роналду вошел в элитный клуб футболистов, забивавших во всех матчах группы чемпионата Европы. Ранее подобное удавалось только французу Мишелю Платини, англичанину Алану Ширеру, болгарину Христо Стоичкову, югославу Саво Милошевичу, голландцу Руду ван Нистелрою, чеху Милану Барошу и валлийцу Гарету Бэйлу.

Футболисты, забившие во всех матчах группового турнира Евро

Турнир

Игрок

Команда

Матчи

Голы

1984

Мишель Платини

Франция

Дания — 1:0 (1), Бельгия — 5:0 (3), Югославия — 3:2 (3)

7

1996

Алан Ширер

Англия

Швейцария — 1:1 (1), Шотландия — 2:0 (1), Голландия — 4:1 (2)

4

1996

Христо Стоичков

Болгария

Испания — 1:1 (1), Румыния — 1:0 (1), Франция — 1:3 (1)

3

2000

Саво Милошевич

Югославия

Словения — 3:3 (2), Норвегия — 1:0 (1), Испания — 3:4 (1)

4

2004

Руд ван Нистелрой

Голландия

Германия — 1:1 (1), Чехия — 2:3 (1), Латвия — 3:0 (2)

4

2004

Милан Барош

Чехия

Латвия — 2:1 (1), Голландия — 3:2 (1), Германия — 2:1 (1)

3

2016

Гарет Бэйл

Уэльс

Словакия — 2:1 (1), Англия -1:2 (1), Россия — 3:0 (1)

3

2020

Криштиану Роналду

Португалия

Венгрия — 3:0 (2), Германия — 2:4 (1), Франция — 1:0 (1)*

4

* Матч продолжается.

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