Криштиану Роналду установил очередной рекорд и вплотную подобрался к Даеи

Криштиану Роналду реализовал пенальти в ворота сборной Франции и вышел на первое место в истории по суммарному количеству голов на чемпионатах мира и Европы.

Португалец, забивший семь мячей на мировых первенствах и 13 на континентальных, обогнал Мирослава Клозе, который удерживает рекорд по голам на чемпионатах мира — 16.

Европейцы, забившие больше 10 голов на чемпионатах мира и Европы

Игрок Сборная ЧМ ЧЕ Всего Криштиану Роналду Португалия 7 13 20 Мирослав Клозе Германия 16 3 19 Герд Мюллер Германия 14 4 18 Юрген Клинсманн Германия 11 5 16 Мишель Платини Франция 5 9 14 Жюст Фонтэн Франция 13 0 13 Давид Вилья Испания 9 4 13 Руди Феллер Германия 8 4 12 Тьерри Анри Франция 6 6 12 Шандор Кочиш Венгрия 11 0 11 Антуан Гризманн Франция 4 7 11

Роналду вплотную приблизился к обладателю мирового рекорда по голам за сборную. На счету португальца 108 мячей в 178 матчах, тогда как иранец Али Даеи в 1993 по 2006 год поразил ворота соперников 109 раз.

Из ныне действующих футболистов главным преследователем Роналду является Али Мабхут, огорчивший соперников сборной ОАЭ 76 раз, на счету Лионеля Месси — 73 гола.

Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные

Игрок Сборная Годы Матчи Голы Али Даеи Иран 1993-2006 149 109 Криштиану Роналду Португалия 2003-н.в. 178 108 Мохтар Дахари Малайзия 1972-1985 142 89 Ференц Пушкаш Венгрия, Испания 1945-1956, 1961-1962 89 84 Годфри Читалу Замбия 1968-1980 111 79 Хусейн Саид Ирак 1977-1990 137 78 Пеле Бразилия 1957-1971 92 77 Али Мабхут ОАЭ 2009 — н.в. 92 76 Шандор Кочиш Венгрия 1948-1956 68 75 Кунисиге Камамото Япония 1964-1977 76 75 Башар Абдулла Кувейт 1996-2007 134 75 Сунил Чхетри Индия 2005-н.в. 118 74 Лионель Месси Аргентина 2005-н.в. 147 73

Кроме того, Роналду вошел в элитный клуб футболистов, забивавших во всех матчах группы чемпионата Европы. Ранее подобное удавалось только французу Мишелю Платини, англичанину Алану Ширеру, болгарину Христо Стоичкову, югославу Саво Милошевичу, голландцу Руду ван Нистелрою, чеху Милану Барошу и валлийцу Гарету Бэйлу.

Футболисты, забившие во всех матчах группового турнира Евро

Турнир Игрок Команда Матчи Голы 1984 Мишель Платини Франция Дания — 1:0 (1), Бельгия — 5:0 (3), Югославия — 3:2 (3) 7 1996 Алан Ширер Англия Швейцария — 1:1 (1), Шотландия — 2:0 (1), Голландия — 4:1 (2) 4 1996 Христо Стоичков Болгария Испания — 1:1 (1), Румыния — 1:0 (1), Франция — 1:3 (1) 3 2000 Саво Милошевич Югославия Словения — 3:3 (2), Норвегия — 1:0 (1), Испания — 3:4 (1) 4 2004 Руд ван Нистелрой Голландия Германия — 1:1 (1), Чехия — 2:3 (1), Латвия — 3:0 (2) 4 2004 Милан Барош Чехия Латвия — 2:1 (1), Голландия — 3:2 (1), Германия — 2:1 (1) 3 2016 Гарет Бэйл Уэльс Словакия — 2:1 (1), Англия -1:2 (1), Россия — 3:0 (1) 3 2020 Криштиану Роналду Португалия Венгрия — 3:0 (2), Германия — 2:4 (1), Франция — 1:0 (1)* 4

* Матч продолжается.