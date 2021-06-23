Португалия — Франция: Криштиану Роналду реализовал пенальти
22:30
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче чемпионата Европы против Франции. Он реализовал пенальти в первом тайме — 1:0.
Одиннадцатиметровый был назначен после фола голкипера французов Уго Льориса. Он пытался сыграть на перехвате, но его опередил португальский игрок и вратарь попал рукой ему в лицо.
Фол голкипера французов Уго Льориса. Фото Reuters
Данилу Перрейра рухнул на газон, и к нему сразу выбежали врачи. Через некоторое время футболист смог сам подняться и вернулся в игру.
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