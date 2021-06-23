Португалия и Франция обменялись голами с пенальти в первом тайме на Евро-2020

В матче 3-го тура группового этапа сборная Португалии встречается с национальной командой Франции. После первого тайма на табло ничейный счет — 1:1.

Автором первого мяча стал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Он реализовал пенальти на 32-й минуте.

Французы также сравняли счет с одиннадцатиметрового. Уже в компенсированное время отличился нападающий Карим Бензема.