Португалия и Франция обменялись голами с пенальти в первом тайме на Евро-2020
22:50
В матче 3-го тура группового этапа сборная Португалии встречается с национальной командой Франции. После первого тайма на табло ничейный счет — 1:1.
Автором первого мяча стал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Он реализовал пенальти на 32-й минуте.
Французы также сравняли счет с одиннадцатиметрового. Уже в компенсированное время отличился нападающий Карим Бензема.
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