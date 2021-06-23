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Португалия и Франция обменялись голами с пенальти в первом тайме на Евро-2020

22:50
23 июня. Португалия — Франция. Фото Reuters
23 июня. Португалия — Франция. Фото Reuters
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В матче 3-го тура группового этапа сборная Португалии встречается с национальной командой Франции. После первого тайма на табло ничейный счет — 1:1.

Автором первого мяча стал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Он реализовал пенальти на 32-й минуте.

Французы также сравняли счет с одиннадцатиметрового. Уже в компенсированное время отличился нападающий Карим Бензема.

Португалия — Франция

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