Криштиану Роналду может установить новый рекорд чемпионатов Европы в матче против Венгрии
Сегодня, 15 июня, сборная Португалии сыграет против Венгрии в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020.
Пять лет назад в матче против венгров (3:3) Криштиану Роналду установил сразу два рекорда чемпионатов Европы, выйдя на первое место в истории по количеству игр (17) и турниров с голами (4). Сейчас гвардейскому достижению португальца никто не угрожает (у него 21 матч, у завершившего карьеру Швайнштайгера — 18), но сегодня Криштиану станет первым футболистом, который выходил на поле на пяти Евро. Испанец Икер Касильяс попадал в финальную заявку сборной пять раз, но в 2000 и 2016 годах наблюдал за играми со скамейки запасных.
Футболисты, проведшие наибольшее число матчей Евро:
|
Матчи
|
Игрок
|
Страна
|
Чемпионаты Европы
|
21
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2004 — 6, 2008 — 3, 2012 — 5, 2016 — 7
|
18
|
Бастиан Швайнштайгер
|
Германия
|
2004 — 3, 2008 — 5, 2012 — 5, 2016 — 5
|
17
|
Джанлуиджи Буффон
|
Италия
|
2004 — 3, 2008 — 4, 2012 — 6, 2016 — 4
|
16
|
Эдвин ван дер Сар
|
Голландия
|
1996 — 4, 2000 — 4, 2004 — 5, 2008 — 3
|
|
Лилиан Тюрам
|
Франция
|
1996 — 5, 2000 — 5, 2004 — 4, 2008 — 2
|
|
Сеск Фабрегас
|
Испания
|
2008 — 6, 2012 — 6, 2016 — 4
|
|
Андрес Иньеста
|
Испания
|
2008 — 6, 2012 — 6, 2016 — 4
|
15
|
Серхио Рамос
|
Испания
|
2008 — 5, 2012 — 6, 2016 — 4
|
|
Давид Сильва
|
Испания
|
2008 — 5, 2012 — 6, 2016 — 4
Кроме того, форвард «Ювентуса» уже сегодня может наконец побить рекорд Мишеля Платини и стать лучшим снайпером в истории чемпионатом Европы. На данный момент у португальца и француза по девять голов, но если Платини отличался только на домашнем Евро-1984, то Криштиану растянул удовольствие на четыре турнира. Среди продолжающих карьеру игроков высоко располагается еще и француз Антуан Гризманн, огорчивший соперников шесть раз.
Лучшие бомбрадиры в истории Евро:
|
Голы
|
Игрок
|
Страна
|
Чемпионаты Европы
|
9
|
Мишель Платини
|
Франция
|
1984 — 9
|
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2004 — 2, 2008 — 1, 2012 — 3, 2016 — 3
|
7
|
Алан Ширер
|
Англия
|
1996 -5, 2000 — 2
|
6
|
Патрик Клайверт
|
Голландия
|
1996 — 1, 2000 — 5
|
|
Тьерри Анри
|
Франция
|
2000 — 3, 2004 — 2, 2008 — 1
|
|
Нуну Гомеш
|
Португалия
|
2000 — 4, 2004 — 1, 2008 — 1
|
|
Руд ван Нистелрой
|
Голландия
|
2004 — 4, 2008 — 2
|
|
Златан Ибрагимович
|
Швеция
|
2004 — 2, 2008 — 2, 2012 — 2
|
|
Уэйн Руни
|
Англия
|
2004 — 4, 2008 — 1, 2016 — 1
|
|
Антуан Гризманн
|
Франция
|
2016 — 6
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