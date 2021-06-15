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Криштиану Роналду может установить новый рекорд чемпионатов Европы в матче против Венгрии

13:40

Сегодня, 15 июня, сборная Португалии сыграет против Венгрии в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020.

Пять лет назад в матче против венгров (3:3) Криштиану Роналду установил сразу два рекорда чемпионатов Европы, выйдя на первое место в истории по количеству игр (17) и турниров с голами (4). Сейчас гвардейскому достижению португальца никто не угрожает (у него 21 матч, у завершившего карьеру Швайнштайгера — 18), но сегодня Криштиану станет первым футболистом, который выходил на поле на пяти Евро. Испанец Икер Касильяс попадал в финальную заявку сборной пять раз, но в 2000 и 2016 годах наблюдал за играми со скамейки запасных.

Футболисты, проведшие наибольшее число матчей Евро:

Матчи

Игрок

Страна

Чемпионаты Европы

21

Криштиану Роналду

Португалия

2004 — 6, 2008 — 3, 2012 — 5, 2016 — 7

18

Бастиан Швайнштайгер

Германия

2004 — 3, 2008 — 5, 2012 — 5, 2016 — 5

17

Джанлуиджи Буффон

Италия

2004 — 3, 2008 — 4, 2012 — 6, 2016 — 4

16

Эдвин ван дер Сар

Голландия

1996 — 4, 2000 — 4, 2004 — 5, 2008 — 3

Лилиан Тюрам

Франция

1996 — 5, 2000 — 5, 2004 — 4, 2008 — 2

Сеск Фабрегас

Испания

2008 — 6, 2012 — 6, 2016 — 4

Андрес Иньеста

Испания

2008 — 6, 2012 — 6, 2016 — 4

15

Серхио Рамос

Испания

2008 — 5, 2012 — 6, 2016 — 4

Давид Сильва

Испания

2008 — 5, 2012 — 6, 2016 — 4

Кроме того, форвард «Ювентуса» уже сегодня может наконец побить рекорд Мишеля Платини и стать лучшим снайпером в истории чемпионатом Европы. На данный момент у португальца и француза по девять голов, но если Платини отличался только на домашнем Евро-1984, то Криштиану растянул удовольствие на четыре турнира. Среди продолжающих карьеру игроков высоко располагается еще и француз Антуан Гризманн, огорчивший соперников шесть раз.

Лучшие бомбрадиры в истории Евро:

Голы

Игрок

Страна

Чемпионаты Европы

9

Мишель Платини

Франция

1984 — 9

Криштиану Роналду

Португалия

2004 — 2, 2008 — 1, 2012 — 3, 2016 — 3

7

Алан Ширер

Англия

1996 -5, 2000 — 2

6

Патрик Клайверт

Голландия

1996 — 1, 2000 — 5

Тьерри Анри

Франция

2000 — 3, 2004 — 2, 2008 — 1

Нуну Гомеш

Португалия

2000 — 4, 2004 — 1, 2008 — 1

Руд ван Нистелрой

Голландия

2004 — 4, 2008 — 2

Златан Ибрагимович

Швеция

2004 — 2, 2008 — 2, 2012 — 2

Уэйн Руни

Англия

2004 — 4, 2008 — 1, 2016 — 1

Антуан Гризманн

Франция

2016 — 6

Венгрия — Португалия

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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