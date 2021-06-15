Криштиану Роналду может установить новый рекорд чемпионатов Европы в матче против Венгрии

Сегодня, 15 июня, сборная Португалии сыграет против Венгрии в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020.

Пять лет назад в матче против венгров (3:3) Криштиану Роналду установил сразу два рекорда чемпионатов Европы, выйдя на первое место в истории по количеству игр (17) и турниров с голами (4). Сейчас гвардейскому достижению португальца никто не угрожает (у него 21 матч, у завершившего карьеру Швайнштайгера — 18), но сегодня Криштиану станет первым футболистом, который выходил на поле на пяти Евро. Испанец Икер Касильяс попадал в финальную заявку сборной пять раз, но в 2000 и 2016 годах наблюдал за играми со скамейки запасных.

Футболисты, проведшие наибольшее число матчей Евро:

Матчи Игрок Страна Чемпионаты Европы 21 Криштиану Роналду Португалия 2004 — 6, 2008 — 3, 2012 — 5, 2016 — 7 18 Бастиан Швайнштайгер Германия 2004 — 3, 2008 — 5, 2012 — 5, 2016 — 5 17 Джанлуиджи Буффон Италия 2004 — 3, 2008 — 4, 2012 — 6, 2016 — 4 16 Эдвин ван дер Сар Голландия 1996 — 4, 2000 — 4, 2004 — 5, 2008 — 3 Лилиан Тюрам Франция 1996 — 5, 2000 — 5, 2004 — 4, 2008 — 2 Сеск Фабрегас Испания 2008 — 6, 2012 — 6, 2016 — 4 Андрес Иньеста Испания 2008 — 6, 2012 — 6, 2016 — 4 15 Серхио Рамос Испания 2008 — 5, 2012 — 6, 2016 — 4 Давид Сильва Испания 2008 — 5, 2012 — 6, 2016 — 4

Кроме того, форвард «Ювентуса» уже сегодня может наконец побить рекорд Мишеля Платини и стать лучшим снайпером в истории чемпионатом Европы. На данный момент у португальца и француза по девять голов, но если Платини отличался только на домашнем Евро-1984, то Криштиану растянул удовольствие на четыре турнира. Среди продолжающих карьеру игроков высоко располагается еще и француз Антуан Гризманн, огорчивший соперников шесть раз.

Лучшие бомбрадиры в истории Евро: