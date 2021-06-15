Финляндия — Россия: прогноз Семина на матч Евро-2020 команды Черчесова 16 июня
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группы B чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.
Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).
«Еще до начала Евро-2020 все понимали, что матч с Финляндией станет самым важным в турнирной таблице. Матч с финнами должен сложиться хорошо. Необходимо забыть игру с Бельгией, стоит добавить побольше оптимизма, эмоций. Негатив в сторону сборной России закономерный, ибо играли, мягко говоря, неважно. Надо всё это переварить. В футболе есть пословица — после плохой игры обязательно будет хорошая. Я верю, что сборная России победит», — сказал Семин «СЭ».
Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.
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